Телемедицина станет доступна в России до конца года

Уже в этом году в каждой пятой российской поликлинике будут доступные телемедицинские консультации. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на Минздрав РФ.

Телемедицина позволит ускорить постановку диагноза пациентам с редкими заболеваниями.

«Например, благодаря телемедицинским консультациям по орфанным (редким — прим. ред.)заболеваниям при НМИЦ гематологии врачам удалось спасти многих пациентов, просто вовремя подключившись с постановкой диагноза и оказанием помощи», — рассказал исполнительный директор Союза пациентов и пациентских организаций Денис Беляков.

Эксперты обратили внимание на необходимость онлайн-приемов у врачей, которые нужны жителям небольших городов. Все дело в том, что добраться к врачу узкой специальности, ведущему прием за сотни километров, часто очень непросто.

Интерес россиян к телемедицине с начала пандемии коронавируса сильно вырос. Многие предпочли онлайн-консультации посещению больницы. Известно, что такой вид медицинских услуг помогает решать разные задачи.