Переболевшим СОVID-19 россиянам посоветовали сделать прививки после выздоровления

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, которые перенесли COVID-19, сделать прививки от коронавируса. Вакцинироваться следует через несколько месяцев после выздоровления.

В ведомстве пояснили, что такой вариант будет самым надежным, так как пока нет точных данных об эффективности естественного иммунитета. Вакцины могут обеспечить более надежную защиту от коронавируса.

«Пока достоверно не известно, как долго длится естественный иммунитет и насколько хорошо вы защищены», — подчеркнули специалисты.

По данным Роспотребнадзора, описаны случаи, когда человек мог заболеть ковидом после прививки от коронавируса. Это происходило не из-за вакцины, а при последующем заражении вирусом. Такие редкие случаи возникали у тех, кто не завершил полный курс вакцинации и не соблюдал рекомендованные меры предосторожности.

«При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений», — заключили эксперты.

Самым подходящим временем для того, чтобы сделать прививку от коронавируса, врачи считают летние месяцы. В это время люди начинают активно путешествовать, число контактов увеличивается, поэтому нужно заранее защитить себя и других.