Названо лучшее время для вакцинации от коронавируса

Сейчас самое подходящее время для того, чтобы сделать прививку от коронавируса. Летом люди начинают активно путешествовать, число контактов увеличивается, поэтому нужно заранее защитить себя и других. Об этом радио Sputnik рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции. Тем более сейчас наблюдается тенденция, что люди, переболевшие в прошлом году, повторно сдают положительные ПЦР-тесты», — подчеркнул Болибок.

Собеседник призвал сделать прививку тех, кто полгода назад переболел ковидом. По его словам, вакцина поможет защититься от повторного заражения и поможет выйти из постковидного состояния, которое связано со слабым иммунным ответом.

«Обломки коронавируса могут находиться в клетках несколько месяцев, пока не пройдет регенерация тканей. Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела чистят организм от чужеродных белков коронавируса», — объяснил врач.

Масштабная вакцинация от SARS-CoV-2 началась в России в декабре. Ее планируют закончить к осени. Специалисты считают, что к тому времени в стране сформируется коллективный иммунитет. Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что хотя бы одну дозу вакцины уже получили почти 17 миллионов россиян.