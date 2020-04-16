Пензенский губернатор и активист устроили войну из-за забора

Губернатор Пензенской области огородил свой коттедж забором. Активисту Альберту Герасимову не понравилось, что ограждение перекрыло дорогу. В итоге мужчина оставил послание прямо на заборе, за что его теперь ждет разбирательство с полицией.

«Белозерцев, убери забор!!! Это общественная дорога! Герасимов», — гласит надпись активиста на заборе губернатора.

Герасимов написал эти слова черной краской и выложил фотографию в Facebook. Через некоторое время мужчина опубликовал еще одно фото, где надпись уже закрасили. Пользователь потребовал выписать тем, кто покрасил ограждение, штраф за нарушение самоизоляции.

Еще Герасимов поделился с подписчиками фотографией заявления, которое написала жена губернатора в полицию. Она назвала действия мужчины хулиганскими и попросила принять меры.

«В соцсетях он заявил, что впоследствии сядет за трактор и снесет забор. Дом, в котором я проживаю, находится на охраняемой территории. Я опасаюсь за свою жизнь и жизнь своего супруга», — написала жена губернатора в заявлении.

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина пояснила «360», что мужчина не является местным жителем.

«Он конкретно на этой территории не проживает. Он называет себя общественным активистом, принадлежит к определенному политическому движению. Никаких оснований говорить, что забор стоит незаконно, нет», — отметила она.

Черемушкина добавила, что частный жилой дом губернатора расположен в промышленном районе Пензы. Хулигана уже задержала полиция для объяснений.

«Есть закон, он одинаков для всех: и для губернатора, и для господина Герасимова. Нарушений в части дороги не имеется, а вот нарушений со стороны Герасимова, наверное, да», — заключила она.

Как уточняет Telegram-канал Mash, причиненный ущерб оценили в 1232 рубля. Теперь Герасимова ждут разбирательства и суд.