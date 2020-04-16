«Пожалуйста, не забывайте надевать штаны». Полиция США обратилась к местным жителям

Надевать штаны особенно просят тех, кто ходит по утрам забирать почту, пояснило ИА Nation News.

«Пожалуйста, не забывайте надевать штаны перед тем, как покидать дом, чтобы проверить почту. Вы знаете, к кому это относится. Это последнее предупреждение», — говорится в сообщении.