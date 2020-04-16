«Пожалуйста, не забывайте надевать штаны». Полиция США обратилась к местным жителям
Полицейские из города Танитаун в штате Мэриленд, США, вынесла последнее предупреждение жителям, любящим гулять по улицам без штанов. Об этом написало РИА «Новости».
Надевать штаны особенно просят тех, кто ходит по утрам забирать почту, пояснило ИА Nation News.
«Пожалуйста, не забывайте надевать штаны перед тем, как покидать дом, чтобы проверить почту. Вы знаете, к кому это относится. Это последнее предупреждение», — говорится в сообщении.