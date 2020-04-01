Пенсионный фонд продлит выплаты из маткапитала и пенсии без справок

Пенсионных фонд России (ПФР) продлит ежемесячные выплаты из маткапитала и пенсии по потере кормильца. Для этого не нужно будет предъявлять подтверждающие справки.

«По поручению президента РФ Владимира Путина Пенсионный фонд России упростил для граждан продление выплат, право на которые согласно закону требует периодического документального подтверждения. Это прежде всего касается пенсий и ежемесячных выплат из материнского капитала», — указали в пресс-службе фонда.

При этом семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала, до 1 октября не надо будет предоставлять справку о доходах. Совершеннолетним, кто получает пенсии из-за потери кормильца, также не нужно до 1 июля обращаться в ПРФ, чтобы подтвердить факт обучения. До июля также продлены пенсии по доверенности.

Ранее Пенсионный фонд порекомендовал гражданам, особенно людям старшего возраста, обращаться дистанционно по вопросам государственных услуг, то есть через личный кабинет. Это снизит скопление людей, а значит и риск распространения коронавирусной инфекции.