    19 марта 2020, 17:13

    ПФР рекомендовал пожилым россиянам обращаться за госуслугами дистанционно

    Андрей Иванов

    Пожилым россиянам не стоит лишний раз выходить из дома во время пандемии коронавируса. Необходимые госуслуги сейчас можно получить дистанционно. Это касается не только пенсий, но и других социальных выплат.
    ПФР рекомендовал пожилым россиянам обращаться за госуслугами дистанционно

    «Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ПФР.

    Российские пенсионеры могут получить через личный кабинет все необходимые справки. Дистанционно можно обратиться в ПФР по поводу практически любых выплат и следить за ходом решения вопроса. На портале госуслуг можно задать любой вопрос ПФР — там работает онлайн-приемная.

    Коронавирус, который с конца прошлого года бушует в мире, представляет особую опасность для пожилых людей. Эпицентр заражения переместился из Китая в Италию. Заместитель министра здравоохранения этой европейской страны Пьерпаоло Силери допустил, что в Италии столько умерших от COVID-19, потому что здесь очень много пожилых людей. Всего в мире вирусом заразились более 200 тысяч человек. В России число инфицированных достигло 199 человек.