ПФР рекомендовал пожилым россиянам обращаться за госуслугами дистанционно
«Пенсионный фонд России рекомендует всем гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск заражения коронавирусной инфекцией», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы ПФР.
Российские пенсионеры могут получить через личный кабинет все необходимые справки. Дистанционно можно обратиться в ПФР по поводу практически любых выплат и следить за ходом решения вопроса. На портале госуслуг можно задать любой вопрос ПФР — там работает онлайн-приемная.
Коронавирус, который с конца прошлого года бушует в мире, представляет особую опасность для пожилых людей. Эпицентр заражения переместился из Китая в Италию. Заместитель министра здравоохранения этой европейской страны Пьерпаоло Силери допустил, что в Италии столько умерших от COVID-19, потому что здесь очень много пожилых людей. Всего в мире вирусом заразились более 200 тысяч человек. В России число инфицированных достигло 199 человек.