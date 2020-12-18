Пенсионный фонд объяснил, как получить выплату на детей к Новому году

ПФР оформит и отправит деньги на основе данных, которые были получены весной и летом из заявлений о выплатах на детей, поэтому за ними не нужно никуда идти или куда-либо обращаться.

«Если в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года ребенку исполняется восемь лет, на него тоже положена эта выплата», — сообщается на портале госуслуг.

Заявление требуется написать тем, кто не оформлял единовременную помощь на ребенка от трех до 16 лет или ежемесячное пособие на ребенка до трех лет весной или летом, либо если ребенок родился после 1 июля 2020 года. Заявку нужно подать до 1 апреля 2021 года на портале госуслуг, либо в клиентских службах Пенсионного фонда.

«Родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства», — уточнили в организации.

Если счет, на который ранее приходили единовременные выплаты, закрыт, то родителям ребенка нужно заполнить заявление об изменении реквизитов. Выплата поступит на новый счет.

О предновогодней выплате в размере пяти тысяч рублей сообщил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Правительство выделило из резервного фонда около 73,5 миллиарда рублей.