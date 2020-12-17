Единовременная выплата на детей до 8 лет в декабре придет автоматически

Выплата назначается автоматически, если родители ребенка в 2020 году уже подавал заявление на ежемесячное пособие на детей до трех лет, либо на единовременную выплату на детей от трех до 16 лет.

«Если в период с 18 декабря 2020 по 31 марта 2021 года ребенку исполняется восемь лет, на него тоже положена эта выплата», — говорится в сообщении.

Если указанный ранее счет был закрыт, нужно заполнить заявление об изменении реквизитов.

Также новое заявление нужно писать тем, у кого ребенок родился после 1 июля 2020 года или есть дети, рожденные с 18 декабря 2012 по 31 марта 2021 года, но выплат на них родитель раньше не получал.

Заявление нужно написать до 1 апреля следующего года.

Ранее на ежегодной большой пресс-конференции Путин подтвердил, что все семьи с детьми до семи лет получат единовременное детское пособие в размере пяти тысяч рублей.