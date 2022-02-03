Проиндексированные пенсии начнут выплачивать с 3 февраля

Неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты по обычному графику с 3 февраля. Помимо пенсии за февраль, они получат доплату за январь с учетом доиндексации пенсии с 5,9% до 8,6%.

Все выплаты придут автоматически, то есть пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд, напомнили в отделении ПФР по Москве и Московской области.

Страховые пенсии 30,8 миллиона неработающих пенсионеров проиндексировали на 8,6%, то есть выше уровня инфляции за 2021 год. Таким образом, страховая пенсия по старости неработающего пенсионера в среднем выросла на 1,5 тысячи рублей в месяц. Теперь размер средней выплаты составляет 18 984 рубля.

В ПФР обратили внимание, что прибавка после индексации у каждого пенсионера зависит от размера получаемой пенсии. То есть, если страховая пенсия по инвалидности в конце прошлого года составляла 11 487 рублей, то с учетом индексации она увеличится до 12 475 рублей. Если пенсия по старости по данным на конец года была 18 626 рублей, то ее увеличат на 1602 рубля. Она составит 20 228 рублей.

В Московской области минимальный размер пенсии на сегодня составляет 12,5 тысячи рублей, но одиноким пенсионерам, которые проживают в области более 10 лет и уже не могут работать, выплаты увеличат до 17 тысяч рублей. Первые денежные средства придут уже 25 февраля — сразу за два месяца: январь и февраль.