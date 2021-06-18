Пенсионерке из Кемерова пришлось через суд опровергать свою смерть

Жительнице Кемерова через суд пришлось доказывать, что она жива. Полицейские по ошибке признали ее умершей, и она перестала получать пенсию. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщило РИА «Новости».

Женщина обратилась в суд с жалобой на ЗАГС, заявив, что ее ошибочно зарегистрировали как умершую. Оказалось, что, когда в ноябре 2020 года в кемеровском общежитии умерла неизвестная, на месте происшествия полицейские нашли банковскую карту, выданную на имя другой пенсионерки. Они подумали, что умерла именно она. На ее имя и выдали свидетельство о смерти, а ЗАГС признал ее умершей.

В феврале кемеровчанка не смогла получить пенсию. Тогда женщина обратилась в пенсионный фонд и узнала, что еще три месяца назад она якобы умерла. И после этого обратилась к прокурору.

По итогам проверки личность женщины была установлена. Прокурор обратился в суд, который обязал ЗАГС аннулировать запись о смерти. А полицейских, по вине которых это произошло, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В 2019 году похожий случай произошел в Приморье. Там по ошибке признали умершей женщину, которая уехала на заработки и два года не выходила на связь с родными. Когда она вернулась, то узнала, что ее уже «похоронили».