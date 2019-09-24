«Мертвую» россиянку воскресили через суд

Лесозаводская межрайонная прокуратура Приморского края провела проверку по обращению местной жительницы, которую ЗАГС признал умершей. Оказалось, что запись о смерти была сделана ошибочно. Теперь женщина официально снова жива.

Как рассказали в Лесозаводской межрайонной прокуратуре Приморья, женщина в 2017 году отправилась на заработки. Два года она не выходила на связь с родными, а когда вернулась домой, оказалось, что ее уже похоронили.

Между тем в апреле 2017 года на автомобильной дороге Владивосток — Хабаровск в районе села Тамга Лесозаводского городского округа произошла смертельная авария, в результате которой сбили женщину-пешехода. Родные убывшей на отхожий промысел женщины решили, что это их уехавшая родственница. После всех законных процедур ЗАГС записал ее как умершую.

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«Учитывая данные обстоятельства, межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением об аннулировании записи о смерти лица в книге записи актов гражданского состояния. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме», — рассказали в прокуратуре края.

Правоохранителям теперь предстоит установить личность женщины, погибшей в ДТП в 2017 году. Начато расследование.