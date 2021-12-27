Пенсионерам напомнили о больших выплатах в декабре

Пенсионеры, которые получают выплаты первого числа ежемесячно через отделения Почты России, получат деньги за январь 2022 года в декабре. Об этом напомнили в Пенсионном фонде (ПФР). Это связано с предстоящими январскими праздниками, объяснила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Вместе с тем в беседе с агентством «Прайм» она отметила, что единого графика выплат пенсий не существует. Пенсии в разных регионах перечисляются в почтовые отделения и банки по-разному. Григорьева добавила, что уточнить информацию о сроках выплат можно в региональных ПФР.

В этом месяце также состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсий для россиян, достигших 80-летнего возраста, а также для тех, у кого три месяца назад закончилась трудовая деятельность.

«Все эти выплаты поступят в декабре», — заключила Григорьева.

Пожилые жители Московской области и других регионов страны, которые проживают в селах, могут получить 25% надбавку к пенсии. Это фиксированная доплата, а перерасчет производится автоматически, сообщили в Пенсионном фонде России. Проживание в селе не единственное условие для получения надбавки. Помимо этого, пенсионер не должен работать, а также иметь стаж не менее 30 лет в сельскохозяйственной сфере.