Пенсионер-инвалид построил себе «лифт» для подъема домой через балкон

Пенсионер-инвалид в Краснодарском крае собственноручно соорудил «лифт», чтобы подниматься к себе в квартиру на третий этаж.

Пенсионер Александр живет в Тимашевске в районе сахарного завода. Мужчине уже за 60 лет, отметил РЕН ТВ.

На размещенном ролике можно увидеть, как мужчина в инвалидной коляске на лебедке поднимается до третьего этажа, после этого он «заезжает» на балкон.

Александр живет один. «Лифт» для подъема в квартиру он построил несколько месяцев назад. Лебедка со шлюзом поднимает инвалида к его балкону, после этого он открывает дверцу и попадает внутрь квартиры.

Изобретение мужчины очень удивило пользователей социальных сетей.

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