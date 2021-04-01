Русские народные технологии. Как в регионах до сих пор делают антенны для ТВ из вилок и пивных банок

В век высоких технологий людям приходится искать необычные способы для решения обыденных проблем. В некоторых российских регионах цифровое ТВ ловят на самодельные антенны, иногда довольно успешно.

Сделанные своими силами усилители сигнала можно считать практически состоявшимся жанром народного творчества, рассказали специалисты Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Их мнение привел сайт «Якутия24».

В Соликамске антенну соорудили из пивных банок и проволоки. Для хозяйки дома ее сделал зять: сооружение установлено на доме, который на километр удален от передающей станции. Сигнал по нему идет успешно.

Источник фото: «ВКонтакте»

Телезрителя из Перми качество приема на разных антеннах и с усилителями не устраивало. Выяснилось, что дело — в тяге мужчины к конструированию. Он смастерил внешнюю антенну Харченко, которая представляет собой два спаянных вместе в одной плоскости ромба. На заводское устройство сигнал ловился в любой точке квартиры, на самодельное — нет.

В Амурской области местный житель воткнул в антенный вход телевизора столовую вилку. «Цифра» ловилась, но неустойчиво. Пришлось ставить заводскую дециметровую антенну.

Источник фото: «ВКонтакте»

Специалисты РТРС повидали всякое. Им довелось посмотреть на приемные антенны из алюминиевых вилок и ложек, рыболовных сетей и других подручных материалов. У самодельных конструкций зачастую отсутствует дополнительная изоляция и жесткий каркас, а ветер треплет их как флюгер. Вдали от телебашни эффективность таких устройств весьма сомнительна.

Кустарные изделия иногда способны работать не хуже заводских. Зачастую это происходит, когда их делают люди с профильным образованием или базовыми знаниями в радиотехнике и радиоэлектронике.

Начальник цеха РТРС «Владикавказ» Алан Кудухов придумал себе антенну из пивных банок, кабеля и плечиков для одежды. Она принимала сигнал в любом положении — даже в шкафу. Сам специалист признался, что сделал устройство из лени — не хотел лезть на крышу.

Эксперты советуют не увлекаться экспериментами и пользоваться сертифицированным оборудованием. Стоит оно, уточнили в РТРС, недорого: дециметровая антенна на 20 у\цифровых каналов обойдется всего в 300 рублей.