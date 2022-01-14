Россиянам рассказали, как рассчитать новый размер пенсии после индексации

Чтобы понять, каким будет новый размер пенсии после индексации на 8,6%, надо произвести нехитрые математические действия. Об этом сообщил сайт Primepress.

Человеку нужно умножить сумму своей пенсии от 2021 года на 1,086. В результате получится размер выплаты после повышения.

Стоит заметить, что некоторые пожилые россияне уже успели получить январскую пенсию с учетом индексации в 5,9%. Такие пожилые граждане получат доплату в 2,7% от размера прошлой пенсии.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что повышение пенсий в России на 8,6% оформят с 1 января 2022 года. Зампред комитета верхней палаты парламента по соцполитике Елена Бибикова уточнила, что пенсии по стране после индексации вырастут в среднем на 1400 рублей.

Сенатор напомнила, что выплаты пенсионерам с 1 января 2022 года уже повысили на 5,9%. Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсии должны быть выше уровня инфляции, поэтому их надо проиндексировать на 8,6%. Российский лидер поручил правительству решить этот вопрос как можно быстрее.