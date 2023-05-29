Общество 29 мая 2023, 15:03 Пенсию по потере кормильца в России начнут выплачивать автоматически Президент Путин подписал закон о назначении некоторых видов пенсии без заявлений РИА «Новости»

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Пенсию по потере кормильца в России начнут назначать автоматически, без подачи заявления. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Он внес изменения в два действующих федеральных закона — о государственном пенсионном обеспечении и страховых пенсиях. После вступления поправок в силу социальную и страховую пенсии по потере кормильца, а также социальную детям, чьи родители неизвестны, станут назначать в беззаявительном порядке. Решение примут в течение пяти рабочих дней на основании данных органа пенсионного обеспечения.

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Имеющим право на оба вида пенсии по потере кормильца — и страховой, и социальной — назначат ту, чья сумма выше. Кроме того, законодатели уточнили понятие нетрудоспособных граждан — к ним отнесли людей старше 18 лет, которые окончили обучение до 1 сентября выпускного года.

В мае некоторые категории россиян получили надбавку к пенсии. Среди них люди старше 80 лет и пенсионеры, уволившиеся в начале 2023 года.