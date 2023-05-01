Общество 01 мая 2023, 01:57 Некоторые россияне получили прибавку к пенсии с 1 мая Ряд россиян стал получать доплату к пенсии с 1 мая РИА «Новости»

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Некоторые россияне с 1 мая стали получать повышенные пенсии. Об этом «Известиям» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила, что доплату назначают тем россиянам, кому исполнилось 80 лет. Кроме того, индексацию вернули пенсионерам, которые уволились в начале 2023 года, и тем, кто в течение апреля предоставил дополнительные необходимые для учета нового стажа документы.

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Также если у пенсионера появились на иждивении близкие родственники, размер надбавки составил треть фиксированной выплаты. В этих случаях ему нужно известить Социальный фонд и ждать повышения пенсии.

Россиянам ранее разъяснили изменения, которые коснулись порядка доставки пенсии с 1 мая. Согласно новым правилам доставкой выплат наличными будет заниматься только «Почта России».

Пенсионеры по-прежнему смогут воспользоваться несколькими способами получения выплат: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. При этом получения наличных средств в кассах банков такая исключена.