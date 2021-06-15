Россиянам будут перечислять пенсию на банковский счет

В Пенсионном фонде России предусмотрели возможность перечислять пенсионные выплаты на счет в банке, если человек не заберет деньги на почте. Меру на территории, где действует режим ЧС, введут в ближайшее время.

Проект приказа о выплате пенсий таким способом разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Выплата пенсии, включая ее доставку, на территории, на которой введен режим чрезвычайной ситуации <…> станет возможной ранее текущего месяца», — отмечено в пояснительной записке.

В документе указано, что характер ЧС не имеет значения. Он может быть федеральным, межрегиональным, региональным, меж- или муниципальным или локальным.

Если пенсионер не получит пенсию в текущем месяце на почте или иной организации, которая осуществляет доставку выплат, сумму страховой пенсии территориальный орган ПФР перечислит на банковский счет россиянина не позднее трех рабочих дней после получения информации о полученных и неполученных пенсионных выплатах.

Для этого пенсионеру потребуется написать заявление. Если у него изменятся какие-либо данные — номер счета или, например, банк — территориальный орган учтет это при доставке пенсии.