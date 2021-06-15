Озвучен размер максимальной пенсии в России

Самую большую пенсию в России получают космонавты и госчиновники. Официального предела нет, но по данным Росстата на апрель 2021 года, средний размер выплат федеральному чиновнику оставил 22 792 рублей. В среднем по России этот показатель составил 15 744 рублей. Средняя пенсия по старости достигает 16 790 рублей.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» сообщил руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис. Он отметил, что в некоторых случаях чиновники имеют право на страховую пенсию по старости.

По его словам, люди, занимающиеся экстремальными видами деятельности, приносящие пользу всему человечеству, имеют право на повышенную пенсию и дополнительные выплаты. Например, госпенсия за выслугу лет платится космонавтам и летчикам-испытателям.

«Они также могут получать не только государственную пенсию, но и страховую по старости. По данным Росстата, на 1 января 2016 года пенсия космонавта составляла 446 тысяч рублей. Более свежих данных Росстат по этой профессии не публикует», — уточнил эксперт.

Размер страховой пенсии по старости, которую получает большинство пожилых россиян, зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов, накопленных за время работы. Они начисляются на индивидуальный лицевой счет гражданина и их число прямо связано с размером дохода сотрудника. В 2020 году можно было накопить максимум 9,57 коэффициентов.

Закон предусматривает различные надбавки к страховой пенсии. Например, доплату до минимального прожиточного минимума регион. По данным Счетной палаты, средний размер страховой пенсии по старости составляет сейчас 17,5 тысяч рублей.

Биезбардис добавил, что страховую пенсию можно увеличить на 40%, если выйти на пенсию на пять лет позже. Выплата увеличится вдвое, если отложить уход с работы на предельные 10 лет. Пенсия увеличивается за уход за инвалидом и другую социально значимую деятельность. Постоянные и единовременны надбавки положены жителям Крайнего Севера, ветеранам, чернобыльцам и другим категориям граждан.

«Кроме того, некоторые пенсионеры получают дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги — это герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Такие выплаты составляют от 250% до 415% социальной пенсии», — резюмировал эксперт.

Финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак сообщил, что ежемесячной пенсии в размере 100 тысяч рублей, необходимо инвестировать 30-40 миллионов рублей.