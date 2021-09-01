Высокая инфляция привела к снижению пенсий в России. Выплаты в реальном выражении уменьшаются уже шестой месяц подряд, сообщили в Росстате.

Согласно данным Росстата, в феврале пенсии в реальном выражении снизились на 0,1% в годовом сравнении. В марте показатель упал на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, в июне на 1,0% а в июле — на 0,9%.

При этом в январе 2021 года наблюдался рост реального размера средней пенсии. По сравнению с январем 2020-го увеличение составило 0,4%. В цели за 2020 год реальный размер средней выплаты был больше на 2,3%, чем в 2019 году.

В июле 2021-го средний размер пенсии в номинальном выражении составил 15 802 рубля. Выплата увеличилась на 5,5% по сравнению с июлем прошлого года. На размер пенсии повлияла инфляция, которая в этом году составила 6,5%.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам. Речь идет о 10 тысячах рублей, которые выплатят в сентябре. Материальную помощь смогут получить примерно 43 миллионов россиян.