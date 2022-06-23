facebook_pixel
    23 июня 2022, 01:40

    Пенсии неработающих россиян вырастут на треть к 2025 году — СМИ

    РБК: пенсии неработающих россиян вырастут на треть к 2025 году

    Дарья Бунякова

    Пенсия неработающих россиян может вырасти к 2025 году почти на треть. Среднегодовой размер выплат превысит 24 тысячи рублей, написал РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда.

    Пенсии неработающих россиян вырастут на треть к 2025 году — СМИ

    Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих россиян. Согласно документу, с 1 января 2023 года выплаты могут увеличиться на 6,8%. После этого среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 174 рубля.

    Следующая индексация может произойти в 2024 году. Сумма вырастет на 6,1% и составит 23 390 рублей. Затем страховые пенсии увеличат на 4% с 1 февраля 2025 года, а с 1 апреля 2025 года их повысят на 3,6%. Финальная сумма пенсии неработающих россиян составит 24 477 рублей.

    При этом в материале уточняется, что работающих пенсионеров в ближайшие три года индексация выплат не коснется.

    Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос назначения досрочной пенсии многодетным отцам. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 октября. Ответственным за выполнение задачи лидер страны назначил премьер-министра Михаила Мишустина.