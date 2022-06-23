Пенсия неработающих россиян может вырасти к 2025 году почти на треть. Среднегодовой размер выплат превысит 24 тысячи рублей, написал РБК со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда.

Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих россиян. Согласно документу, с 1 января 2023 года выплаты могут увеличиться на 6,8%. После этого среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 174 рубля.

Следующая индексация может произойти в 2024 году. Сумма вырастет на 6,1% и составит 23 390 рублей. Затем страховые пенсии увеличат на 4% с 1 февраля 2025 года, а с 1 апреля 2025 года их повысят на 3,6%. Финальная сумма пенсии неработающих россиян составит 24 477 рублей.

При этом в материале уточняется, что работающих пенсионеров в ближайшие три года индексация выплат не коснется.

Ранее президент Владимир Путин поручил кабмину изучить вопрос назначения досрочной пенсии многодетным отцам. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 октября. Ответственным за выполнение задачи лидер страны назначил премьер-министра Михаила Мишустина.