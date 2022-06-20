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    20 июня 2022, 17:40

    Путин поручил рассмотреть вопрос назначения досрочной пенсии многодетным отцам

    Путин поручил кабмину рассмотреть до 1 октября вопрос досрочной пенсии многодетным отцам

    Максим Зинкин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность досрочного рассмотрения пенсии многодетным отцам. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

    Путин поручил рассмотреть вопрос назначения досрочной пенсии многодетным отцам

    «До 1 октября рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам», — говорится в тексте указа главы государства.

    Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написала газета «Известия».

    Ранее Путин поручил поручил главам семи регионов РФ до 1 июля оказать материальную помощь жителям регионов, пострадавшим от пожаров.