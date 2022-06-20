Путин поручил рассмотреть вопрос назначения досрочной пенсии многодетным отцам

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность досрочного рассмотрения пенсии многодетным отцам. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

«До 1 октября рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам», — говорится в тексте указа главы государства.

Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, написала газета «Известия».

Ранее Путин поручил поручил главам семи регионов РФ до 1 июля оказать материальную помощь жителям регионов, пострадавшим от пожаров.