Педофилов захотели лишить права выхода из тюрьмы по УДО

Педофилов хотят лишить права на условно-досрочное освобождение. С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Кузнецова озвучила свою идею на заседании Общественного совета при омбудсмене, сообщило РИА «Новости».

Она также призвала ускорить принятие законопроекта, в котором идет речь об ужесточении наказания для педофилов. Об этом уполномоченный по правам ребенка написала в Instagram.

«Я считаю, надо срочно принимать действенные меры по защите наших детей от этого ужаса! Пожизненное наказание, пожизненный административный надзор, реестры», — написала омбудсмен.

В Госдуме, напомнила Кузнецова, уже есть проект закона, который хоть и частично, но содержит эти предложения.

Омбудсмен подчеркнула, что принятые меры не помогут вернуть погибших детей, но спасут от педофилов других.

На заседании Общественного совета, уточнил ТАСС, Кузнецова призвала не допустить, чтобы «тема сошла на нет».

«Очень важно ускорить принятие этого документа», — обратилась она к собравшимся.

Накануне Анна Кузнецова заявила, что за педофилами нужно следить пожизненно. Для этого потребуется создать реестр уличенных в подобных преступлениях. В «Совете матерей» идею детского омбудсмена поддержали.