Создание единого реестра педофилов поддержали в «Совете матерей»

Председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая поддержала идею детского омбудсмена Анны Кузнецовой о создании единого реестра педофилов.

Заявление о необходимости составить такой перечень омбудсмен сделала после гибели двух девочек в Рыбинске Ярославской области. 15 сентября сестер нашли мертвыми. Их тела обнаружила вернувшаяся с работы мать. Подозреваемый в убийстве в минувшем году вышел из тюрьмы. К такому наказанию он был приговорен за совершение особо тяжких преступлений.

Как считает председатель Совета, список должен существовать для предотвращения подобного рода трагедий, информирует радио «Говорит Москва».

«Однозначно да. Дети должны быть защищены от таких людей. Здесь вопрос в том, насколько это будет открытый или закрытый реестр, для кого он будет открытый. Все-таки если смотреть с точки зрения законодательства — человек за одно и то же преступление не может быть наказан дважды», — отметила она.

По словам Буцкой, необходимо сделать базу доступной для сотрудников правопорядка, но закрытой для населения.