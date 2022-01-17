Педофилов за особо тяжкие преступления против детей будут сажать на всю жизнь

Педофилов будут приговаривать к пожизненному заключению за особо тяжкие преступления вне зависимости от возраста их жертвы. Такую поправку к законопроекту поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Текст поправки к законопроекту опубликовали в думской электронной базе. Автором документа стала первый зампредседателя комитета ГД Ирина Панькина.

Сейчас к пожизненному лишению свободы приговаривают тех, кто совершил особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет. В поправке предлагается убрать ограничение по возрасту. Если документ примут, то пожизненное заключение будет грозить педофилам, жертвами которых стали несовершеннолетние любого возраста.

Ранее под уголовное дело попали костромские полицейские. Правоохранители не уследили за судимым за педофилию, который убил пятилетнюю девочку. Специалисты заявили, что система контроля за склонными к рецидиву в России несовершенна. Но ситуацию можно исправить с помощью современных технологий, а также сотрудничества полиции с гражданским обществом.