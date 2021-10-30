Родители потеряли свою восьмилетнюю дочь, которая ушла гулять в поселке Купавушка в Московской области. Они забили тревогу и вычислили ее местонахождение по умным часам. Оказалось, что ребенка увел педофил. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, на помощь жителям Купавушки пришли службы геолокации. Когда они приехали на место, которое указал спутник, то увидели свою дочь в компании неизвестного мужчины в бане. Педофила скрутили и вызвали полицию. Правоохранители забрали его с собой, чтобы выяснить, как ребенок оказался в том месте. Девочку отвезли в Долгопрудный в больницу.

На прошлой неделе восьмилетний житель поселка Ясногорск Оловяннинского района Забайкалья помог полицейским спасти своего друга от педофила. Он гулял около дома и увидел, что пьяный мужчина уводит его 10-летнего приятеля. Мальчик побежал домой и рассказал об этом матери, которая сразу позвонила в полицию.

Правоохранители пообщались с бдительным ребенком и вычислили педофила, который увел ребенка на чердак своего дома. Злоумышленника задержали — он сознался, что хотел изнасиловать школьника. Внимательному мальчику подарили велосипед и вручили благодарственное письмо.