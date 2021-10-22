Полицейские в Забайкалье смогли спасти мальчика от педофила благодаря его восьмилетнему приятелю

В поселке Ясногорск Оловяннинского района восьмилетний мальчик прослыл местным героем. Благодаря своей внимательности и бдительности он помог полицейским спасти своего приятеля от педофила. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

«На допросе ранее судимый 25-летний житель Ясногорска признался, что намеревался совершить в отношении ребенка насильственные действия. Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца», — передало РИА «Новости» слова представителя пресс-службы.

Как рассказали в полиции, восьмилетний мальчик гулял со своими друзьями во дворе возле дома. Неожиданно он увидел, что пьяный мужчина уводит с собой его 10-летнего знакомого. Школьник недолго думая побежал к маме и рассказал о своих сомнениях. Родительница оперативно позвонила в полицию.

Сотрудники пообщались с ребенком, благодаря чему смогли определить подозреваемого, ранее судимого жителя. В его квартире правоохранители никого не нашли, но зато обнаружили этого мужчину и мальчика на чердаке дома.

Злоумышленника задержали, школьника передали родителям. А его приятеля наградили благодарственным письмом и велосипедом.