Педиатр с СОVID-19 принял 100 пациентов в Приамурье до того, как узнал диагноз

В Приамурье педиатр одной из больниц заболел COVID-19. Врач успел принять десятки пациентов до того, как узнал о положительном тесте на коронавирус. С людьми специалист общался в клинике и ходил по домашним вызовам.

COVID-19 подтвердили у сотрудницы Тындинской районной больницы, рассказала РИА «Новости» мэр города Марина Михайлова.

«Сейчас врач-педиатр из Тындинской районной больницы проходит амбулаторное лечение, коронавирус у нее подтвердился. До этого она вела прием и ходила на дом, в результате около 100 контактных», — подчеркнула глава Тынды.

Михайлова уже подняла вопрос на уровне региональных властей. На совещании с зампредом правительства области Юлией Рябининой она предложила не пускать врачей к пациентам до того момента, пока не придет их анализ на коронавирус. Специалистам, считает мэр, можно «найти какую-нибудь бумажную работу».

Минздраву Амурской области Рябинина поручила открыть в Тынде лабораторию для исследований на коронавирус. Михайлова обратила внимание, что город занимает второе место по числу зараженных в регионе.

«Открытие лаборатории было бы выходом, у нас поезд в Благовещенск раз в двое суток ходит, и анализы мы получаем в лучшем случае на третий день с момента забора (материала у человека)», — подчеркнула мэр.

В Приамурье, по последним данным, выявили 414 случаев COVID-19. Больше всего инфицированных в Благовещенске, где болеют 172 человека. В Тынде коронавирус подтвердили у 48 человек.

В Адыгее зафиксировали вспышку COVID-19 после похорон в одном из аулов. На траурное мероприятие собрались около 500 человек. Они были без масок и не соблюдали дистанцию. Против главы муниципалитета после случившегося возбудили дело.