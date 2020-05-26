Дело завели на главу села в Адыгее после вспышки COVID-19 из-за похорон

Фигурантом дела стал глава муниципального образования Садовское сельское поселение Красногвардейского района. По версии следователей, чиновник не принял никаких мер, чтобы не допускать скопления граждан на кладбищах. В итоге коронавирусной инфекцией заразились сначала участники похорон, а после их родственники и знакомые.

Сейчас следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Траурная церемония в ауле Бжедугхабль прошла 1 мая. Оказалось, что одна из участниц пришла заболевшей коронавирусной инфекцией. После похорон ей стало плохо и ее увезли в больницу. Однако к 19 мая количество зараженных увеличилось до 150 человек — все это были участники похорон или контактировавшие с ними.

Для локализации вспышки заражения передвижение людей и транспорта ограничили во всем Красногвардейском районе. Тестирование на коронавирус прошли более 3,5 тысячи человек. Под наблюдение врачей взяли 295 жителей. Все общественные места продезинфицировали. Всех жителей обязали носить маски и перчатки. После начавшегося скандала глава Красногвардейского района Альберт Османов подал в отставку.