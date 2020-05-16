Москвичам с подозрением на COVID-19 отменят штрафы за пропуск идентификации ночью

Приложение «Социальный мониторинг» автоматически начисляло штрафы москвичам с подозрением на COVID-19 за то, что они не проходили идентификацию ночью. Все их отменят, а программе запретят тревожить людей по ночам.

«С 29 апреля распоряжением департамента информационных технологий был установлен запрет на идентификацию с 22 до 9 часов. Сообщения о нарушениях из-за непрохождения идентификации в ночное время, сформированные ранее, будут официально отозваны из Главного контрольного управления города Москвы», — приводит издание «Подъем» текст сообщения пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

Все наложенные в автоматическом режиме штрафы в размере четырех тысяч рублей отменят. По данным издания, пользователи «Социального мониторинга» жаловались, что программа может требовала пройти идентификацию каждые 20 минут на протяжении дня, быстро сажала аккумулятор смартфона, а в техподдержку было сложно дозвониться.

Приложение «Социальный мониторинг» устанавливают жители Москвы с подозрением на коронавирус или симптомами ОРВИ. Программа следит за соблюдением карантина.