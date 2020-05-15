Штрафы за сбой в системе. Приложение «Социальный мониторинг» стало кошмаром изолированных москвичей

Изолированных из-за подозрения на коронавирус жителей Москвы отслеживают через приложение «Социальный мониторинг». Установленная на смартфоны программа через GPS фиксирует расположение пациента. Но для подтверждения, что он не ушел гулять без телефона, приложение требует селфи. Если этого не сделать, то штраф в четыре тысячи рублей выпишут автоматически.

Приложение «Социальный мониторинг» устанавливают жители Москвы с подозрением на коронавирус или симптомами ОРВИ. Они подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому, где указывают свой домашний телефон и адрес, по которому следующие две недели будут находиться в изоляции. Затем получают SMS-сообщение с инструкцией по установке приложения. Если телефона нет или смартфон слабый, то им присылают гаджет с программой.

Недоступная регистрация

Москвичка Виктория поделилась с «360» своим опытом использования приложения «Социальный мониторинг». Предписание на подпись, которое обязало ее использовать эту программу, ей дала приехавшая по вызову врач, которая диагностировала девушке ОРВИ.

Телефон Виктории старый, поэтому она обратилась за гаджетом к властям города. Но и при помощи нового зарегистрироваться в системе не смогла.

Источник фото: Facebook

«Я три раза звонила в службу поддержки, говорила, что не могу войти в систему. Они это каждый раз фиксировали. 3 мая мне прислали SMS, что вы нарушили режим самоизоляции и если это повторится, то информация об этом попадет в контрольные органы», — поделилась девушка.

Срок действия предписания об изоляции закончился 6 мая. Когда Виктория начала звонить, чтобы вернуть телефон и просить убрать ее из системы, ей сказали, что для этого нужно получить статус «здоров».

«Но тут засада, потому что никто не знает, как получить этот статус», — рассказала Виктория.

7 мая ей пришло письмо о штрафе в четыре тысячи рублей. При этом девушка утверждает, что все 14 дней была дома и никуда не выходила.

В Контрольном управлении, которое выставило ей штраф, Виктории заявили, что она может направить жалобу в суд. Но для начала надо дождаться постановления, которое придет на почту.

На данный момент уведомления, что я снята или не снята с учета, никто не прислал. За телефоном никто не приехал, штраф выставлен, а я не могу никак обжаловать, потому что у меня нет постановления Виктория

Она отметила. что сейчас здорова и у нее вполне хватит сил, чтобы бороться с этой ситуацией. Но что делать тем, кто чувствует себя плохо и не в состоянии защитить себя?

«Это просто издевательство. Вместо того, чтобы помочь с лечением, людей просто убивают», — отметила девушка. Никаких альтернативных способов отслеживать изоляцию пациентов власти не предлагают.

Обжалования не поступали

Невозможность зарегистрироваться в приложении, возможно, стала спасением для Виктории. Многие жалуются на то, что приложение требует от них селфи и после окончания 14 дней изоляции, когда все сроки уже прошли. За отсутствие выписывают все новые штрафы. Москвичи оставляют отзывы в AppStore и Play Market.

Источник фото: AppStore

Многим пришлось фотографироваться по нескольку часов, но от штрафа их это не уберегло.

Источник фото: AppStore

Некоторые пожаловались, что от приложения больше вреда, чем пользы.

Источник фото: AppStore

Между тем начальник столичного Главного контрольного управления Евгений Данчиков отчитался, что в Москве уже выписали 35 тысяч штрафов, из которых ни один не обжалован. Он пояснил, что речь идет о жителях столицы с ОРВИ и легкой формой коронавирусной инфекции, которые нарушили самоизоляцию.

«Ни один из этих штрафов обжалован не был, и ошибка при оформлении такого штрафа маловероятна», — заявил чиновник.

Юрист Иван Ежиков в разговоре с «360» рассказал, что москвичам стоит дождаться писем от Главного контрольного управления и начать их обжаловать через суд. Туда можно обратиться через 10 дней после получения постановления. Он отметил, что списать штраф со счета могут только приставы. Но только через 70 дней после вынесения постановления. Так что время на обжалование есть.

Совершенно незаконно любое выписывание штрафов по нарушениям, зафиксированным этой программой. А уж тем более если ее не удалось установить Иван Ежиков юрист.

Доказать, что москвичи нарушили правила использования приложения, практически невозможно.

«Вы осознанно не сделали селфи? Нет. Вы могли спать, не слышать, не получить запрос и так далее. Доказательств вашей вины приложение предоставить не может», — отметил юрист.

Проблема может быть только со штрафами за отказ от регистрации. Но в этом случае можно представить смартфон и показать, что установить или зарегистрироваться в этой системе невозможно.

Нагрев и разряд

Зарегистрироваться, отчитаться при помощи селфи о нахождении дома и не схлопотать ни одного штрафа — это только половина успеха. У части пользователей от использования приложения гаджеты начали нагреваться и быстро терять заряд. Главный редактор портала BigGeek.Ru Николай Николаев заявил «360», что все это вполне объяснимо.

«Приложение непрерывно использует GPS-датчик, встроенный в телефон», — рассказал он. Допуск к датчику программа требует постоянно: и во время использования, и в фоновом режиме, когда она закрыта.

«Пока приложение работает так или иначе, оно постоянно обращается к GPS датчику, он сильно расходует запас батареи и способен разрядить среднестатистический смартфон буквально за пару часов. Сделать с ним ничего нельзя», — заявил он.

«360» направил запросы в Главное контрольное управление города Москвы и департамент информационных технологий города Москвы, но ответ на момент публикации не получил.