30 ноября 2022, 16:36
«Пацан был хороший». Одноклассница рассказала о замерзшем насмерть пятикласснике под Пермью
СК начал проверку после гибели пятиклассника в Пермском крае
В Пермском крае обнаружили тело пятиклассника без видимых причин насильственной смерти. Одноклассница подростка рассказала «360», что ученик «пил и курил», но был хорошим мальчиком.
«Он был суицидником. Пил и курил, но пацан был хороший. Он стал таким, когда связался с плохой компанией», — отметила собеседница «360».
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Другая знакомая погибшего рассказала, что школьник был хорошим мальчиком, но затем связался с дурной компанией. По ее словам, в день смерти пятиклассник был с младшим товарищем — они распивали спиртное.
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«Говорят, был с другом. Он младше него», — пояснила собеседница «360».
В пресс-службе краевого СК сообщили, что тело ребенка нашли днем 29 ноября недалеко от здания школы. Следователи организовали проведение проверки — эксперты выяснят все обстоятельства смерти мальчика.
Источники РЕН ТВ сообщили, что 28 ноября пятиклассник зашел в гости к бабушке. Втайне от нее он взял полуторалитровую бутылку самогонки. Мальчик не вернулся домой ночевать, но его мать решила не бить тревогу. Тело школьника нашли на следующий день. Рядом с ним лежала бутылка из-под спиртного. По данным телеканала, причиной смерти могло стать переохлаждение.
Днем 27 ноября в Электрогорске обнаружили тело 15-летнего подростка. По предварительной информации, он умер после того, как покурил вейп.
Пермский край
СК РФ
Школьники
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