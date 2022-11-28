Криминал 28 ноября 2022, 10:32 Подросток в Электрогорске покурил вейп и умер Shot: в Электрогорске 15-летний мальчик умер после того, как покурил электронную сигарету

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В Электрогорске умер 15-летний подросток. Он покурил электронную сигарету и потерял сознание, скорая помощь не смогла его спасти, рассказал Telegram-канал Shot.

Восьмиклассник из местного лицея пошел вместе с другом на озеро. Они раздобыли электронную сигарету и решили покурить. После затяжки парень потерял сознание, у него изо рта пошла пена. Друг вызвал скорую помощь, но медики не помогли — он умер. Началась проверка, правоохранители назначили экспертизу, которая поможет выяснить причину внезапной смерти.

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Сайт mk.ru рассказал, что днем 27 ноября у жилого дома в Электрогорске нашли тело 15-летнего подростка. Полицейские не увидели на его теле следов насильственной смерти и назначили экспертизу. Погибший состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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Вейпы повреждают легкие и вызывают синдром EVALI. Пациенты жалуются на рвоту, кашель, диарею и высокую температуру, многие попадают в отделение интенсивной терапии. В некоторых странах, например в Мексике, продавать электронные сигареты запретили.