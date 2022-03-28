Патрушев назвал целью спецоперации защиту жителей Донбасса от геноцида

Украинский кризис стал следствием американской политики, целью которой является подавление независимых государств в угоду финансовым и геополитическим интересам Вашингтона. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, американцы остро реагировали на появление конкурентов на мировой арене. Для их подавления они развязывали войны во всех точках планеты. В качестве примера Патрушев привел бомбежку Югославии, военные операции в Ираке, Афганистане и Ливии.

Еще одним важным фактом влияния разрушительной политики Вашингтона глава Совета безопасности России назвал ситуацию на Украине, которую с момента получения независимости накачивали антироссийскими настроениями.

Все это привело к государственному перевороту 2014 года и «геноциду жителей Донбасса».

«Была создана серьезная угроза жизням четырех миллионов граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской народных республик. <…> Проводимая специальная операция стала лишь ответной реакцией на преступные шаги Киева по отношению к этим республикам, своевременной и упреждающей мерой», — добавил Патрушев.

Он подчеркнул, что Россия не могла остаться в стороне и оставить своих граждан без защиты. Особенно после того, как появились документы, из которых следовало, что Киев намеревался атаковать Луганскую и Донецкую народную республики.

Патрушев добавил, что Россия проводит специальную операцию не для смены власти в соседней стране, а исключительно для защиты людей от уничтожения.

Российские военные в рамках проведения специальной операции по демилитаризации Украины за минувшие сутки уничтожили 36 военных объектов ВСУ. Среди них — установка реактивной системы залпового огня, два пункта управления, 23 района сосредоточения украинской боевой техники, два зенитно-ракетных комплекса, два склада горюче-смазочных материалов и три склада боеприпасов.