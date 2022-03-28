ВС РФ сбили пять ракет системы залпового огня «Смерч» в Херсонской области

Российские вооруженные силы сбили пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч» в район аэродрома Чернобаевка в Херсонской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Всего за прошедшие сутки ракетные войска и оперативно-тактическая авиация уничтожили 36 военных объектов Украины.

Среди них одна установка реактивной системы залпового огня, два пункта управления, 23 района сосредоточения украинской боевой техники, два зенитно-ракетных комплекса, два склада горюче-смазочных материалов и три склада боеприпасов.

Также российские военные прошли вглубь обороны ВСУ и вышли к окраине населенного пункта Новоселовка в Донецкой Народной Республике.

Специальная военная операция на Украине продолжается 33-й день подряд.