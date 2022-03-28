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    28 марта 2022, 10:27

    ВС РФ сбили пять ракет системы залпового огня «Смерч» в Херсонской области

    Минобороны сообщило об уничтожении пяти ракет РСЗО «Смерч»

    Максим Зинкин

    Российские вооруженные силы сбили пять ракет украинской реактивной системы залпового огня «Смерч» в район аэродрома Чернобаевка в Херсонской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

    ВС РФ сбили пять ракет системы залпового огня «Смерч» в Херсонской области

    Всего за прошедшие сутки ракетные войска и оперативно-тактическая авиация уничтожили 36 военных объектов Украины.

    Среди них одна установка реактивной системы залпового огня, два пункта управления, 23 района сосредоточения украинской боевой техники, два зенитно-ракетных комплекса, два склада горюче-смазочных материалов и три склада боеприпасов.

    Также российские военные прошли вглубь обороны ВСУ и вышли к окраине населенного пункта Новоселовка в Донецкой Народной Республике.

    Специальная военная операция на Украине продолжается 33-й день подряд.