Общество 18 ноября 2022, 23:26 Патриотически ориентированных деятелей искусства объединят в общественном движении Депутат ГД Бурляев анонсировал создание «Культурного фронта России» РИА «Новости»

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В России появилось новое общественное движение, нацеленное на объединение патриотически настроенных деятелей культуры. Депутат Госдумы Николай Бурляев рассказал «Парламентской газете», что в будущем «Культурный фронт России» поддержит начинания, которые остались без внимания чиновников.

«Цель — консолидация позитивных сил деятелей культуры, поскольку таких сил в стране гораздо больше, чем считаных единиц тех, кто уехал и предал Родину», — уточнил парламентарий. Он выразил надежду на то, что у общественного движения появится свой фонд, из которого можно будет финансировать проекты деятелей культуры, до которых «не доходят руки» у чиновников.

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Ранее президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению духовно-нравственных ценностей. Глава государства определил перечень традиционных ценностей, в числе которых — патриотизм, жизнь и единство народов.

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