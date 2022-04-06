Патриарх Кирилл захотел провести отпевание Жириновского

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл захотел лично провести отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося в среду. Депутат рассказал об этом в эфире «России 24».

Слуцкий отметил, что Жириновский был глубоко верующим человеком. Поэтому он посчитал символичным, что предстоятель РПЦ захотел лично провести его отпевание.

Депутат также сообщил, что в ближайшие 40 дней в ЛДПР не будут обсуждать никакие вопросы, кроме прощания с Жириновским.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в ЛДПР сообщил, что Слуцкий назначен временно исполняющим обязанности главы фракции на период организации траурных мероприятий. По данным источника РИА «Новости», прощание с Жириновским пройдет в Колонном зале в пятницу, 8 апреля.

О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования в связи с кончиной политика выразил президент РФ Владимир Путин.