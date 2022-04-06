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    06 апреля 2022, 15:09

    Патриарх Кирилл захотел провести отпевание Жириновского

    Депутат Слуцкий: патриарх Кирилл захотел лично провести отпевание Жириновского

    Александр Блинов

    Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий сообщил, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл захотел лично провести отпевание лидера ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося в среду. Депутат рассказал об этом в эфире «России 24».

    Патриарх Кирилл захотел провести отпевание Жириновского

    Слуцкий отметил, что Жириновский был глубоко верующим человеком. Поэтому он посчитал символичным, что предстоятель РПЦ захотел лично провести его отпевание.

    Депутат также сообщил, что в ближайшие 40 дней в ЛДПР не будут обсуждать никакие вопросы, кроме прощания с Жириновским.

    Ранее ТАСС со ссылкой на источник в ЛДПР сообщил, что Слуцкий назначен временно исполняющим обязанности главы фракции на период организации траурных мероприятий. По данным источника РИА «Новости», прощание с Жириновским пройдет в Колонном зале в пятницу, 8 апреля.

    О смерти Жириновского стало известно 6 апреля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования в связи с кончиной политика выразил президент РФ Владимир Путин.