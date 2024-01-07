07 января 2024, 23:02
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил находящихся на МКС российских космонавтов, сообщила пресс-служба Российской православной церкви. Священнослужитель связался с участниками миссии в формате телемоста.
Патриарх рассказал космонавтам, находящимся в тысячах километрах от дома, как Рождество отпраздновали жители России. Он подчеркнул, что участники полетов представляют пример для молодежи, способствуя духовному развитию страны.
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«Конечно, космос становится ближе в том смысле, что накоплен уже очень большой опыт его освоения. Тем не менее, работа космонавтов — это героическая работа, и мы ее очень ценим», — подчеркнул патриарх Кирилл.
Кононенко согласился с ним и напомнил, что профессия космонавта совмещает в себе важные для подрастающего поколения качества: образование, здоровье и образ жизни.
Патриарх пожелал космонавтам укрепления душевных и телесных сил и успешного возвращения домой. Кононенко выразил уверенность, что Россия справится перед всеми стоящими перед ней испытаниями.
Ранее космонавтам удалось создать на борту МКС новогоднюю атмосферу в преддверии праздников.
МКС
РПЦ
Космонавты
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