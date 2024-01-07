Общество 07 января 2024, 23:02 Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством РИА «Новости»

Читать 360tv в

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил находящихся на МКС российских космонавтов, сообщила пресс-служба Российской православной церкви. Священнослужитель связался с участниками миссии в формате телемоста.

Патриарх рассказал космонавтам, находящимся в тысячах километрах от дома, как Рождество отпраздновали жители России. Он подчеркнул, что участники полетов представляют пример для молодежи, способствуя духовному развитию страны.

Реклама

«Конечно, космос становится ближе в том смысле, что накоплен уже очень большой опыт его освоения. Тем не менее, работа космонавтов — это героическая работа, и мы ее очень ценим», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Кононенко согласился с ним и напомнил, что профессия космонавта совмещает в себе важные для подрастающего поколения качества: образование, здоровье и образ жизни.

Патриарх пожелал космонавтам укрепления душевных и телесных сил и успешного возвращения домой. Кононенко выразил уверенность, что Россия справится перед всеми стоящими перед ней испытаниями.

Ранее космонавтам удалось создать на борту МКС новогоднюю атмосферу в преддверии праздников.