31 декабря 2023, 15:58
Российский космонавт украсил МКС елкой и необычной новогодней гирляндой
Космонавт Борисов показал новогодние украшения в модуле «Наука» на МКС
Космонавт Константин Борисов смог создать новогоднюю атмосферу даже в космическом модуле, находящемся в 400 километрах от Земли. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, которая опубликовала видеозапись с МКС.
Борисов показал свое рабочее пространство на видео и продемонстрировал оригинальные праздничные игрушки на липучках, легко прикрепляющиеся к шумоподавляющим матам.
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«У нас также нашлась в закромах настоящая новогодняя елка. Подписано, что это ручная работа. Она очень классно звенит», — отметил Борисов.
Космонавт повесил в модуле настоящую новогоднюю гирлянду с арабскими мотивами.
«Такие маленькие радости: игрушки, колпак, который в космосе торчит все время вверх, создают атмосферу праздника. Действительно, настроение теперь стало новогодним», — добавил он.
Борисов поздравил россиян с наступающим Новым годом и передал им привет с МКС.
Ранее с новогодним обращением выступил президент Владимир Путин. Поздравление российского лидера первыми увидели жители Камчатки и Чукотки.
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