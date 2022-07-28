Патриарх Кирилл назвал всех православных чадами Московского патриархата

Русская православная церковь существует для всех православных народов, а не только для «москалей», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его процитировал сайт Московской патриархии.

Предстоятель РПЦ опроверг обвинения, звучащие в адрес церкви со стороны Украины на встрече с детьми из ДНР, освобожденных районов ЛНР, Киева и Харьковской области 28 июля, в День крещения Руси.

«Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждает, что Церковь — только для русских, для „москалей“, но это совсем не так! <…> Для меня все православные люди, живущие в Российской Федерации, на Украине, на Донбассе, в иных местах в 60 странах мира, — это все чада Русской православной церкви», — заявил патриарх Кирилл.

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) призвала лишить патриарха Кирилла престола. Письмо с такой просьбой раскольники отправили патриарху Константинопольскому Варфоломею.