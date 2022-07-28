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    28 июля 2022, 20:22

    Патриарх Кирилл назвал всех православных чадами Московского патриархата

    Патриарх Кирилл опроверг слова о том, что РПЦ якобы только для «москалей»

    Антон Ишбульдин

    Русская православная церковь существует для всех православных народов, а не только для «москалей», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его процитировал сайт Московской патриархии.

    Патриарх Кирилл назвал всех православных чадами Московского патриархата

    Предстоятель РПЦ опроверг обвинения, звучащие в адрес церкви со стороны Украины на встрече с детьми из ДНР, освобожденных районов ЛНР, Киева и Харьковской области 28 июля, в День крещения Руси.

    «Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждает, что Церковь — только для русских, для „москалей“, но это совсем не так! <…> Для меня все православные люди, живущие в Российской Федерации, на Украине, на Донбассе, в иных местах в 60 странах мира, — это все чада Русской православной церкви», — заявил патриарх Кирилл.

    Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) призвала лишить патриарха Кирилла престола. Письмо с такой просьбой раскольники отправили патриарху Константинопольскому Варфоломею.