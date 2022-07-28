Украинские раскольники попросили Константинополь лишить престола патриарха Кирилла
Раскольническая ПЦУ попросила Константинополь лишить патриарха Кирилла престола
Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) направила письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею. Украинские раскольники попросили его привлечь «к ответственности» патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также лишить его престола.
В ПЦУ заявили, что патриарх Кирилл никогда не был «эталоном исповедания православной веры». На Украине сочли его виновным в поддержке спецоперации по защите Донбасса.
«Обращаемся к Вашему Всесвятейшеству и Предстоятелям Поместных Православных Церквей с просьбой <…> квалифицировать действия Кирилла на канонической территории Александрийского Патриархата как раскольнические, лишить Кирилла Гундяева права занимать московский патриарший престол», — написали представители ПЦУ.
Это не первый выпад ПЦУ в адрес патриарха Кирилла. В мае глава украинских раскольников Епифаний уже предлагал лишить престола главу РПЦ.