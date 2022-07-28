Украинские раскольники попросили Константинополь лишить престола патриарха Кирилла

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) направила письмо патриарху Константинопольскому Варфоломею. Украинские раскольники попросили его привлечь «к ответственности» патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также лишить его престола.

В ПЦУ заявили, что патриарх Кирилл никогда не был «эталоном исповедания православной веры». На Украине сочли его виновным в поддержке спецоперации по защите Донбасса.

«Обращаемся к Вашему Всесвятейшеству и Предстоятелям Поместных Православных Церквей с просьбой <…> квалифицировать действия Кирилла на канонической территории Александрийского Патриархата как раскольнические, лишить Кирилла Гундяева права занимать московский патриарший престол», — написали представители ПЦУ.

Это не первый выпад ПЦУ в адрес патриарха Кирилла. В мае глава украинских раскольников Епифаний уже предлагал лишить престола главу РПЦ.