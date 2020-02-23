Патриарх Кирилл назвал церковь воспитателем патриотизма

Церковь должна воспитывать в гражданах страны подлинный патриотизм, чтобы они могли прийти на помощь своей стране в тяжелые для нее дни. Настоящая любовь к отечеству должна строиться на убеждениях, связанных с необходимостью исполнять божьи заповеди. Об этом заявил патриарх Кирилл, обращаясь к сопровождавшим его священникам.

Как сообщил ТАСС, патриарх сегодня возложил цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. После этого он сначала обратился к священнослужителям, а после к военным, которые там присутствовали.

В своей речи патриарх призвал представителей церкви не проповедовать квасной и пропагандистский патриотизм. Он пояснил, что у священников особая роль в воспитании любви к Родине. В частности, он отметил, что в XX веке страна разрушилась не из-за внешних причин, а от того, что не могла защитить себя изнутри.

Он пояснил, что настоящий патриотизм, который должна воспитывать церковь, велит отдавать жизнь и душу за ближних и свое отечество.

В наставлении военнослужащим патриарх заявил о том, что они взяли на себя ответственную и жертвенную миссию. Но при этом он подчеркнул, что молится за то, чтобы им не пришлось воевать.

«Ваша выучка, ваше умение, ваша подготовка должна быть надежной защитой нашего отечества. Чтобы каждый, у кого могла бы возникнуть бредовая мысль взять силой Россию, понимал, что это невозможно», — сказал патриарх Кирилл.

В День защитника Отечества 23 февраля, к могиле неизвестного солдата возложили цветы президент России Владимир Путин и члены правительства, а также делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым.