Память о защитниках, оркестры для ветеранов и полевые кухни. Как 23 Февраля отметили жители Подмосковья

День защитника Отечества в этом году выпал на воскресенье. В Московской области праздничные мероприятия проводятся на специально организованных ярмарках с полевыми кухнями. Но кроме народных гуляний нельзя забывать о тех, кто погиб, защищая Родину. О том, какие праздничные и памятные мероприятия прошли сегодня — в материале «360».

В память о защитниках

Память погибших военных во время боевых действиях почтили сегодня в московском Александровском саду. К вечному огню на могиле неизвестного солдата от имени президента России установили большой венок из красных гвоздик.

Владимир Путин расправил две ленты в цветах российского флага. От Московской области почетный караул поставил венок из белых и красных роз. Вся церемония проходила под звуки оркестра.

После традиционной минуты молчания губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы на мемориал. За ним подошли члены регионального правительства, депутаты и ветераны.

С поздравлениями к военнослужащим и ветеранам обратился министр обороны Сергей Шойгу. Он напомнил, что в этом году исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Советский народ и воины Красной Армии проявили отвагу и самопожертвование, чтобы отстоять свободу нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков.

«Героические традиции предшественников с честью продолжает нынешнее поколение военнослужащих», — сказал министр. Он отметил, что День защитника Отечества стал по настоящему всенародным праздником, воплощающим мужество и доблесть российского воинства.

Мероприятие завершилось маршем колонн военнослужащих президентского полка под звуки военного оркестра.

Праздник в Подмосковье

В Подмосковье мероприятия ко Дню защитника отечества начались с традиционного мотокросса «Русская зима — 2020» в Коломенском городском округе. Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, за 39 лет спортивное мероприятие стало объединяющим праздником для всех жителей городского округа.

«Жители Коломны и гости города собираются вместе, чтобы отметить День защитника Отечества, отдохнуть и насладиться зрелищными заездами и опасными трюками», — заявил он.

На мероприятии в скорости на трассе длинной в полтора километра посоревнуются мотоциклисты и квадроциклисты.

Кроме этого с показательными выступлениями выступит мотофристайлер Алексей Колесников и команда FMX13. После основных соревнований зрителей ждет концерт с участием приглашенных звезд.

В праздничные выходные дни в Подмосковье начали работать 94 ярмарки, из которых 28 посвятили Дню защитника Отечества. Там открыли полевые кухни, где гостей кормят солдатской кашей и угощают горячим чаем.

Источник фото: телеканал «360»

Но посетителей ярмарок ждут не только угощения. Для них подготовили еще и развлекательную программу. Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов, на гуляниях проведут конкурсы, мастер-классы и даже концерты.

Свои товары представят, как подмосковные производители, так и предприниматели из Владимирской, Тульской и Волгоградской областей. На все товары предусмотрена праздничная скидка в 10%. Адреса ярмарок, где можно попробовать кашу из настоящей полевой кухни можно узнать на сайте правительства Московской области.

Необычным способом с Днем защитника Отечества поздравили подмосковных ветеранов. Прямо во дворах домов для них устроили концерты с участием духовых оркестров. Музыканты сыграли любимые песни фронтовиков.

В городском округе Королев живет ветеран Владимир Михайлович Ерошенко. В Великую Отечественную войну он был танкистом. Принимал участие в освобождении Сталинграда и Белоруссии, дошел до Берлина. Сейчас ветерану 98 лет, но при этом Владимир Михайлович вполне бодрый. Когда снимали фильм «Т-34», то он стал консультантом режиссеров.

В День защитника Отечества концертами поздравили ветеранов во многих городских округах Подмосковья. «Прощание славянки» сыграли для бывшего минометчика Анатолия Свиристелко. Сейчас он живет в Балашихе.

В Истринском городском округе прозвучала «Москва Майская» для ветерана Леонида Клещицкого. Ветеран из Одинцовского городского округа Геннадий Ковалев услышал музыку из песни про синий платочек. Послушать оркестр, который приехал сыграть для ветерана Ивана Марковича Руденко из Ногинского городского округа, пришли все его соседи.