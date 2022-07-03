Патриарх Кирилл назвал причину нападок на Россию

Россия никому не сделала ничего плохо, но многие ополчаются на нее из чувств зависти и негодования. Об этом заявил патриарх Кирилл, написала «Газета.ru».

Патриарх Московский и всея Руси прочитал проповедь после литургии в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде. Предстоятель РПЦ в своей речи коснулся и темы нападок, которым сегодня подвергается Россия в мире.

«Мы знаем, что Отечество не сделало ничего никому плохого, и восстают на него не потому, что мы плохие, а потому, что мы другие», — сказал патриарх.

Инаковость России и является причиной ревности, зависти и негодования, пояснил Кирилл.

«Но мы не можем изменить самих себя», — признал он.

Патриарх Кирилл также заявил о тщетных попытках Запада «переформатировать» Россию.