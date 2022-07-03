Патриарх Кирилл назвал причину нападок на Россию
Патриарх Кирилл: Россия не сделала никому ничего плохого
Россия никому не сделала ничего плохо, но многие ополчаются на нее из чувств зависти и негодования. Об этом заявил патриарх Кирилл, написала «Газета.ru».
Патриарх Московский и всея Руси прочитал проповедь после литургии в храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Калининграде. Предстоятель РПЦ в своей речи коснулся и темы нападок, которым сегодня подвергается Россия в мире.
«Мы знаем, что Отечество не сделало ничего никому плохого, и восстают на него не потому, что мы плохие, а потому, что мы другие», — сказал патриарх.
Инаковость России и является причиной ревности, зависти и негодования, пояснил Кирилл.
«Но мы не можем изменить самих себя», — признал он.
Патриарх Кирилл также заявил о тщетных попытках Запада «переформатировать» Россию.