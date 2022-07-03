Патриарх: Россия не сошла со своего особого пути под гнетом Запада

Попытки Запада «переформатировать» Россию под себя оказались тщетными. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова процитировал ТАСС.

Понтифик поделился этим мнением после литургии в храме святых Кирилла и Мефодия в Калининграде.

Он сказал, что Запад негодует от «инаковости» России и пытается переделать ее под себя. Патриарх Кирилл сказал, что именно особый путь страны привел к восстанию других государств против нее. По его мнению, Россия никому ничего плохого не сделала, и изменить себя не может.

«Но мы не можем изменить самих себя. Конечно, очень многие хотели — как сейчас говорят — нас „переформатировать“, но ведь не получилось», — сказал понтифик.

По его словам, на эти цели — переформатирование Руси» — потрачено много ресурсов. Однако желаемый результат так и не был достигнут. По словам патриарха, Россия осталась «уделом Пресвятой Богородицы».

«Дай бог, чтобы было так и далее», — добавил он.