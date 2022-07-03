Патриарх: Россия не сошла со своего особого пути под гнетом Запада
Патриарх Кирилл тщетными попытки настроить Россию на западный формат
Попытки Запада «переформатировать» Россию под себя оказались тщетными. Такое заявление сделал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова процитировал ТАСС.
Понтифик поделился этим мнением после литургии в храме святых Кирилла и Мефодия в Калининграде.
Он сказал, что Запад негодует от «инаковости» России и пытается переделать ее под себя. Патриарх Кирилл сказал, что именно особый путь страны привел к восстанию других государств против нее. По его мнению, Россия никому ничего плохого не сделала, и изменить себя не может.
«Но мы не можем изменить самих себя. Конечно, очень многие хотели — как сейчас говорят — нас „переформатировать“, но ведь не получилось», — сказал понтифик.
По его словам, на эти цели — переформатирование Руси» — потрачено много ресурсов. Однако желаемый результат так и не был достигнут. По словам патриарха, Россия осталась «уделом Пресвятой Богородицы».
«Дай бог, чтобы было так и далее», — добавил он.