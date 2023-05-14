Общество 14 мая 2023, 11:33 Патриарх Кирилл на Бутовском полигоне почтил память новомучеников Патриарх Кирилл возглавил ежегодную литургию на Бутовском полигоне

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 13 мая, почтил память мучеников за веру и всех жертв репрессий советского времени на Бутовском полигоне.

Фото: сайт Московского патриархата Фото: сайт Московского патриархата Фото: сайт Московского патриархата Фото: сайт Московского патриархата Фото: сайт Московского патриархата

Торжественное богослужение провели под открытым небом у храма Новомучеников и исповедников российских. Литургия традиционно проходит здесь в каждую четвертую субботу после Пасхи, когда по церковному календарю отмечают Собор новомучеников и исповедников Бутовских.

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На службу приехали послушницы женских монастырей, батюшки Бердянской епархии и многочисленные паломники из Москвы и Подмосковья.

«Особое чувство наполняет душу, когда молишься у этих могил. Ведь нас от этих мучеников отделяет не такое уж большое время. <…> В каком-то смысле погребенные здесь — почти наши современники», — подчеркнул предстоятель РПЦ.

Святейший Владыка подарил храму Новомучеников и исповедников российских икону великомученика Георгия Победоносца.

«Под этим символом наш народ победил в страшной минувшей войне, и он остается для нас напоминанием о духовном героизме наших предков», — подчеркнул патриарх.

Всероссийский молебен перед мощами Георгия Победоносца состоялся в Москве 6 мая.