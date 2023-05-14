14 мая 2023, 11:33
Патриарх Кирилл на Бутовском полигоне почтил память новомучеников
Патриарх Кирилл возглавил ежегодную литургию на Бутовском полигоне
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 13 мая, почтил память мучеников за веру и всех жертв репрессий советского времени на Бутовском полигоне.
Торжественное богослужение провели под открытым небом у храма Новомучеников и исповедников российских. Литургия традиционно проходит здесь в каждую четвертую субботу после Пасхи, когда по церковному календарю отмечают Собор новомучеников и исповедников Бутовских.
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На службу приехали послушницы женских монастырей, батюшки Бердянской епархии и многочисленные паломники из Москвы и Подмосковья.
«Особое чувство наполняет душу, когда молишься у этих могил. Ведь нас от этих мучеников отделяет не такое уж большое время. <…> В каком-то смысле погребенные здесь — почти наши современники», — подчеркнул предстоятель РПЦ.
Святейший Владыка подарил храму Новомучеников и исповедников российских икону великомученика Георгия Победоносца.
«Под этим символом наш народ победил в страшной минувшей войне, и он остается для нас напоминанием о духовном героизме наших предков», — подчеркнул патриарх.
Всероссийский молебен перед мощами Георгия Победоносца состоялся в Москве 6 мая.
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