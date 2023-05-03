03 мая 2023, 16:14
Всероссийский молебен перед мощами Георгия Победоносца состоится в Москве 6 мая
В Москве 6 мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла начнется Всероссийский молебен перед мощами Георгия Победоносца. Об этом написал «Царьград».
Далее мощи великомученика последуют по 89 российским регионам и почти 100 городам.
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Православные верующие смогут попросить великомученика Георгия о ходатайстве перед Господом. Мощи святого вернутся в Москву лишь в сентябре.
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