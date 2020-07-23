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    23 июля 2020, 18:52

    Собчак попросила СК и Генпрокуратуру проверить монастырь схиигумена Сергия из-за насилия над детьми

    Андрей Иванов

    Телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть документалку «Монастырь особого назначения». В нем она попыталась расследовать, как живет обитель под управлением схиигумена Сергия, который призывал паству выходить на улицу в пандемию. Во время съемок всплыли неприятные факты насилия над детьми. Собчак попросила СК и Генпрокуратуру проверить монастырь.
    Собчак попросила СК и Генпрокуратуру проверить монастырь схиигумена Сергия из-за насилия над детьми

    «В ходе сбора материалов для данного фильма от многих, у кого мы брали интервью, нам стало известно об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

    Она добавила, что обнародованные в фильме свидетельства из жизни детей в Среднеуральском женском монастыре не должны пройти мимо правоохранительных органов и органов социальной защиты.

    «Прошу вас обратить пристальное внимание на обнародованные нами факты, провести соответствующие проверки и принять соответствующие решения, направленные на оказание помощи как пострадавшим ранее, так и тем детям, которые, по полученным нами свидетельствам, продолжают подвергаться насилию», — обратилась телеведущая к руководству следственного и надзорного ведомств.

    В конце июня съемочная группа Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь, чтобы снять фильм об отце Сергии. К схиигумену ее не пустили монахини и мужчины, которые не представились. Оператора Сергея Ерженкова побили и отобрали камеру, а саму Собчак толкнули так, что она упала.

    Новости SMI.FM