Собчак попросила СК и Генпрокуратуру проверить монастырь схиигумена Сергия из-за насилия над детьми

«В ходе сбора материалов для данного фильма от многих, у кого мы брали интервью, нам стало известно об ужасающих, вопиющих фактах насилия над несовершеннолетними детьми, проживающими в данном монастыре», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она добавила, что обнародованные в фильме свидетельства из жизни детей в Среднеуральском женском монастыре не должны пройти мимо правоохранительных органов и органов социальной защиты.

«Прошу вас обратить пристальное внимание на обнародованные нами факты, провести соответствующие проверки и принять соответствующие решения, направленные на оказание помощи как пострадавшим ранее, так и тем детям, которые, по полученным нами свидетельствам, продолжают подвергаться насилию», — обратилась телеведущая к руководству следственного и надзорного ведомств.

В конце июня съемочная группа Собчак приехала в Среднеуральский женский монастырь, чтобы снять фильм об отце Сергии. К схиигумену ее не пустили монахини и мужчины, которые не представились. Оператора Сергея Ерженкова побили и отобрали камеру, а саму Собчак толкнули так, что она упала.