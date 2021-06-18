В Москве девушка потеряла сознание в автобусе. В обморок она упала из-за жары. Никто из пассажиров общественного транспорта ей не помог.

Кадры, снятые камерой видеонаблюдения автобуса, разместили в одном из пабликов социальной сети «ВКонтакте».

На видео девушка упала лицом вниз. Ехавшие вместе с ней пассажиры даже не попытались ее поднять. Когда дверь автобуса открылась, они просто начали выходить из салона. А молодой человек, который сидел рядом вообще отскочил от нее.

По имеющимся данным, в скорую помощь позвонил водитель автобуса. Девушку увезли в больницу. Она сломала нос и два ребра.

Жаркая погода без осадков не покинет столичный регион ближайшие пять дней. Температура воздуха достигнет порядка +30 градусов в светлое время суток. После спада жары вероятны кратковременные дожди.